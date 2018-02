Gesundheit : Zahl der Grippe-Neuerkrankungen leicht zurückgegangen

Die Zahl der Grippe-Neuerkrankungen in Mecklenburg-Vorpommern ist in der vergangenen Woche leicht zurückgegangen. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGuS) in Rostock auf Anfrage mitteilte, wurden 469 Influenza-Infektionen gemeldet, in der Woche davor waren es noch 492 Erkrankungen. Seit Oktober vergangenen Jahres wurden damit 1352 Grippefälle gemeldet, in der Vorsaison waren es zum gleichen Zeitpunkt schon 1708.

von dpa

14. Februar 2018, 11:58 Uhr

«Es sieht momentan nicht so aus, als würde es noch viel schlimmer werden», sagte der Leiter der Abteilung für Tropenmedizin und Infektiologie der Unimedizin Rostock, Emil Reisinger, der Deutschen Presse-Agentur. Er berichtete allerdings von mehreren Patienten mit schweren Komplikationen auf seiner Station in den vergangenen Wochen. Sie mussten beispielsweise wegen Lungen- oder Herzmuskelentzündungen behandelt werden. Die Patienten seien allerdings genesen oder auf dem Weg der Besserung.