Gesundheit : Zahl der Grippefälle sinkt deutlich: 19 Menschen starben

Die Zahl der gemeldeten Grippe-Erkrankungen in Mecklenburg-Vorpommern ist erstmals seit Jahresbeginn deutlich gesunken. In der vergangenen Woche wurden 1200 Influenza-Infektionen gemeldet, in der Woche zuvor waren es noch 1804 gewesen, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Mittwoch in Rostock berichtete. Gleichzeitig sei die Zahl der Menschen, die an Grippe starben, auf 19 gestiegen. Sie gehörten mindestens einer Risikogruppe an. Dazu zählen ein höheres Lebensalter oder eine chronische Erkrankung. «Die Meldedaten belegen eine besonders schwere und langwierige Grippewelle», sagte Lagus-Chef Heiko Will.

von dpa

28. März 2018, 10:52 Uhr

Der Höhepunkt der Grippewelle scheine überschritten, auch wenn die Zahl der gemeldeten Infektionen noch immer hoch ist. Insgesamt wurden seit Beginn der Grippesaison im vergangenen Herbst landesweit 9792 Influenza-Fälle gemeldet, in der Vorsaison 2016/17 waren es zum gleichen Zeitpunkt 6650 und 2015/16 knapp 3150 gewesen. Es sei von einer hohen Dunkelziffer auszugehen, teilte das Lagus mit. In der Vorjahressaison 2016/17 waren zehn Menschen an der Virus-Infektion gestorben.