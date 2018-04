Ausbildung : Zahl der neuen Auszubildenden wächst erstmals seit Jahren

Erstmals seit vielen Jahren ist die Zahl der neuen Auszubildenden in Mecklenburg-Vorpommern wieder gestiegen. Im vergangenen Jahr schlossen 7900 junge Menschen im Nordosten einen Lehrvertrag ab, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Das waren 2,6 Prozent mehr als im Jahr davor. Nach Sachsen (+ 4,7 Prozent) und Thüringen (+ 3,5 Prozent) war dies der drittstärkste Anstieg bundesweit. Bayern folgte auf Platz vier mit einem Plus von 2,2 Prozent. Bundesweit stieg die Zahl der neuen Ausbildungsverträge um ein Prozent auf 514 900.

Als Ursache für die Trendwende vermutet die Behörde die zunehmende Ausbildung von Flüchtlingen, um die etwa das Handwerk wirbt. Belegen lasse sich der Effekt der Zuwanderer aber noch nicht, betonten die Statistiker. In Mecklenburg-Vorpommern könnten auch die nach dem Tiefpunkt Mitte der 1990er Jahre wieder steigenden Geburtenzahlen eine Rolle spielen.

Jahrelang war die Zahl neuer Ausbildungsverträge im Nordosten im Sinkflug. 2007 hatten noch 16 103 Jugendliche eine Lehre begonnen, zehn Jahre später ist es nicht einmal die Hälfte. Jeder vierte Lehrling bricht überdies seine Ausbildung ab und orientiert sich um, wie andere Statistiken berichten.

Eine duale Ausbildung, die derzeit 1,3 Millionen Jugendliche bundesweit absolvieren, dauert in der Regel drei Jahre und enthält neben der betrieblichen Arbeit auch Unterricht in der Berufsschule.