Verkehr : Zahl der Verkehrstoten im Nordosten weiter rückläufig

von dpa

erstellt am 28.Sep.2017 | 13:12 Uhr

Auf Mecklenburg-Vorpommerns Straßen sind in den ersten sieben Monaten dieses Jahres 40 Menschen ums Leben gekommen. Das waren neun weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag berichtete. Dies entspricht einem Rückgang um 18,4 Prozent. Bundesweit wurde hingegen ein Anstieg bei der Zahl der Verkehrstoten um 1,9 Prozent auf 1808 registriert. Die Zahl der Verletzten sank in Mecklenburg-Vorpommern um 3,7 Prozent. 2016 war die Zahl der Verkehrstoten in Mecklenburg-Vorpommern nach zwei Jahren mit steigenden Zahlen erstmals wieder leicht gesunken. Auf den Straßen des Landes kamen 89 Menschen ums Leben, vier weniger als 2015.

Pressemitteilung des Statistischen Bundesamts