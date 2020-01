Tiere : Zahl der Weißstörche in MV weiter gesunken

Die Zahl der Weißstörche in Mecklenburg-Vorpommern sinkt weiter. Im vergangenen Jahr seien nur noch 640 Paare gezählt worden, sagte Stefan Kroll vom Naturschutzbund (Nabu) am Dienstag. Damit sei zum fünften Mal in Folge der Bestand geschrumpft. 2018 seien es noch 26 Paare mehr gewesen. «Gegenüber 2014 ist der Bestand um mehr als 25 Prozent eingebrochen.» Vor 15 Jahren hätten die Weißstorchschützer sogar 1142 Paare gezählt.

von dpa

28. Januar 2020, 14:25 Uhr

Wie Kroll mitteilte, fiel der Bruterfolg 2019 durchschnittlich aus. «Pro Horstpaar wurden 1,67 Küken flügge, insgesamt traten 1066 Jungstörche den Weg in die Überwinterungsgebiete an.» Kroll ist Vorsitzender der rund 40 Mitglieder zählenden Landesarbeitsgruppe Weißstorchschutz.