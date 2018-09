Immobilien : Zahl der Wohngeldbezieher gesunken: MV mit höchstem Anteil

Die Zahl der Wohngeldbezieher ist im vergangenen Jahr in Mecklenburg-Vorpommern stärker gesunken als bundesweit. Im Nordosten erhielten Ende 2017 rund 25 000 einkommensschwache Haushalte die staatliche Leistung - 9,2 Prozent weniger als ein Jahr davor, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mitteilte. Das waren drei Prozent aller Haushalte. Dies ist der höchste Anteil im Vergleich der Bundesländer. Bundesweit bezogen Ende vorigen Jahres rund 592 000 Haushalte Wohngeld - 1,4 Prozent aller Haushalte. Gegenüber dem Vorjahr sank die Zahl der Wohngeldempfänger um 6,2 Prozent.

von dpa

04. September 2018, 16:44 Uhr

Für das Wohngeld gaben Bund und Länder 2017 rund 1,134 Milliarden Euro aus, etwa 1,1 Prozent weniger als im Jahr davor. Der durchschnittliche monatliche Anspruch betrug Ende 2017 den Angaben zufolge 153 Euro. In Haushalten, in denen Personen sowohl mit als auch ohne Wohngeldanspruch wohnten, waren es 150 Euro.

Nach Angaben der Linken sind deutlich mehr Menschen in Mecklenburg-Vorpommern nicht in der Lage, ihre Miete aus eigener Kraft zu zahlen. «Das wahre Ausmaß der Armut ist noch weit größer», sagte die wohnungsbaupolitische Sprecherin der Linksfraktion, Eva-Maria Kröger. Denn nicht mit eingerechnet seien die Menschen, die Hartz IV oder Sozialhilfe beziehen. Insgesamt könnten mehr als 13 Prozent aller Haushalte in MV ihre Wohnkosten nicht allein schultern.