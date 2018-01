Soziales : Zehn Jahre Kinderschutz-Hotline in Mecklenburg-Vorpommern

Trotz zuletzt rückläufiger Nutzungszahlen der Kinderschutz-Hotline hält das Sozialministerium in Schwerin die landesweite Rufnummer als niedrigschwelliges Hilfeangebot aufrecht. Es müsse alles getan werden, um Kinder vor physischer und seelischer Gewalt zu schützen sowie Hilfe für Menschen in Krisensituationen zu organisieren, erklärte Sozialministerin Stefanie Drese (SPD). Zum zehnjährigen Bestehen der Hotline will sie heute in Schwerin Bilanz ziehen und einen Ausblick geben.

von dpa

23. Januar 2018, 01:20 Uhr

Die Hotline war 2008 unter anderem als Reaktion auf den Hungertod des Schweriner Mädchens Lea-Sophie eingerichtet worden. Unter der landesweit einheitlichen und kostenlosen Telefonnummer 0800 - 14 14 007 sind rund um die Uhr Ansprechpartner erreichbar. Seit 2012 nehmen Fachkräfte des Arbeiter-Samariter-Bundes Anrufe entgegen, darunter Hinweise auf mögliche Misshandlung oder Vernachlässigung von Kindern. Wie aus dem Kinderschutz-Bericht des Sozialministeriums hervorgeht, prüfen die Jugendämter im Land jährlich etwa 3500 Verdachtsfälle auf Gefährdung des Kindeswohls. Bei weniger als einem Zehntel davon kommen die Hinweise über die Hotline.