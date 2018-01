Soziales : Zehn Jahre Kinderschutz-Hotline in Mecklenburg-Vorpommern

von dpa

23. Januar 2018, 15:19 Uhr

Das Frühwarnsystem im Kinderschutz ist nach Einschätzung von Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) in den zurückliegenden zehn Jahren in Mecklenburg-Vorpommern deutlich besser geworden. Neben dem dichten Netz ärztlicher Vorsorgeuntersuchungen habe auch die Kinderschutz-Hotline maßgeblich dazu beigetragen, dass Behörden bei Verdacht auf Vernachlässigung, Gewaltanwendung oder Missbrauch frühzeitig aktiv werden können. Trotz zuletzt rückläufiger Nutzungszahlen halte das Land an der Kinderschutz-Hotline fest. «Das ist als niederschwelliges Hilfsangebot eine wichtige Ergänzung zu den anderen Präventionsmaßnahmen», sagte Drese am Dienstag in Schwerin zum zehnjährigen Bestehen der Hotline. Die zentrale Rufnummer 0800 - 14 14 007 war 2008 unter anderem als Reaktion auf den Hungertod des Schweriner Mädchens Lea-Sophie eingerichtet worden.