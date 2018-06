Forschung : Zehn Millionen Euro für Digitalisierung-Forschungsprojekte

Für Forschungsprojekte zur Digitalisierung gewährt das Land knapp zehn Millionen Euro. Ziel sei es, junge Wissenschaftler zu unterstützen, die sich in Forschungsverbünden weiterqualifizieren wollen, teilte das Bildungsministerium in Schwerin am Montag mit. In einem Wettbewerb innerhalb des Exzellenzforschungsprogramms könnten sie sich um das Geld bewerben. Es ist bereits der dritte Wettbewerb - in den ersten beiden standen exzellente Forschungsprojekte allgemein und die Gesundheitsforschung im Fokus.

von dpa

11. Juni 2018, 16:53 Uhr

«Die Digitalisierung revolutioniert unseren Alltag, unsere Arbeit und auch die Wissenschaft», begründete Ministerin Birgit Hesse (SPD) die Auswahl des jüngsten Schwerpunktes. Die Digitalisierung sei ein wichtiges Zukunftsthema. Vier bis fünf Verbünde könnten gefördert werden, sie würden von einer unabhängigen Fachjury ausgewählt.