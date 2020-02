Prozesse : Zehn Monate Haft auf Bewährung für Diebstahl in Hotel

von dpa

24. Februar 2020, 14:22 Uhr

Wegen Diebstahls hat das Landgericht Schwerin einen 29-jährigen Mann zu zehn Monaten Gefängnis auf Bewährung verurteilt. Die Richter sahen es am Montag als erwiesen an, dass der Mann im Mai 2019 in einem hauptsächlich von ausländischen Arbeitskräften genutzten Hotel in Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) einem Bekannten einen Laptop entwendet hat. Nicht nachweisen konnte das Gericht, dass der Angeklagte den Geschädigten während des Diebstahls mit einem Messer bedrohte und verletzte. Dies hatte die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklage behauptet. Eine solche Tat wäre als schwerer Raub mit mindestens fünf Jahren Haft bedroht gewesen.