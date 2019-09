Notfälle : Zehnjähriges Mädchen gefesselt auf Schultoilette gefunden

von dpa

30. September 2019, 17:12 Uhr

Ein gefesseltes Mädchen ist am Montag auf einer Toilette in einer Schule in Grevesmühlen (Nordwestmecklenburg) entdeckt worden. Die Zehnjährige, die keine äußerlichen Verletzungen aufwies, wurde zur Beobachtung im Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Kriminalpolizei prüfe, ob eine Straftat vorliege oder ob andere Umstände dazu geführt hätten, dass das Kind in einer derartigen Lage gefunden worden sei. Nach einem Bericht des Radiosenders Ostseewelle untersucht die Polizei, ob sich das Kind selbst in diese Situation gebracht hat. Auch eine Tat von Mitschülern werde nicht ausgeschlossen. Dem Sender zufolge soll das Kind in einer ersten Befragung davon gesprochen haben, dass es von einem Mann gefesselt worden sei.