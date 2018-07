Musik : Zehntausende feiern Elektro-Musik bei «Airbeat One»-Festival

Eine ganze Kleinstadt und ihre Umgebung haben vier Tage lang gebebt: Bei der 17. Ausgabe des «Airbeat One»-Festivals auf dem Flugplatz von Neustadt-Glewe bei Ludwigslust haben bis zu 55 000 Besucher pro Tag die elektronische Musik in all ihren Facetten gefeiert. Das teilten die Veranstalter zum Abschluss am Sonntag mit. 170 DJs, darunter der viermalige niederländische Top DJ of the World, Armin van Buuren, legten auf mehreren, teils aufwändig gestalteten Bühnen auf und machten die mecklenburgische Nacht zum Tag.

von dpa

15. Juli 2018, 16:11 Uhr

Das viertägige Open Air stand unter dem Motto «Great Britain». So prunkte die große Hauptbühne mit 130 Metern Breite und 40 Metern Höhe als eine Collage aus House of Parliament, Westminster Abbey, Big Ben und Tower Bridge. Im Zentrum stand das DJ-Pult.

Der Polizei bereitete das «Airbeat One» kaum Probleme, wie ein Sprecher sagte. «Die Veranstaltung verlief aus Sicht der Polizei friedlich und nahezu störungsfrei.» Die Beamten registrierten bis Sonntagnachmittag 34 Drogendelikte - unter anderem wurden fünf Autofahrer unter Drogeneinfluss am Steuer erwischt. Weitere acht Fahrer seien angetrunken gewesen.

Außerdem wurden elf Körperverletzungen, sieben Sachbeschädigungen und 22 Diebstähle registriert. Hinzu kamen laut Polizei drei Anzeigen wegen gefälschter Eintrittskarten, die im Internet verkauft worden waren. Die Polizei war von Mittwoch bis Sonntag täglich mit 150 bis 200 Beamten im Einsatz.