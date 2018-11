Theater : Zeit der Verzauberung: Weihnachtsmärchen-Saison in Theatern

von dpa

04. November 2018, 08:18 Uhr

Aschenbrödel und Schweinehirt, Rumpelstilzchen und Schneekönigin: Mecklenburg-Vorpommerns Theater bieten in den nächsten Wochen ein ganzes Märchenreich auf, um ihre jüngsten Besucher zu beglücken. Den Auftakt macht am Sonntagnachmittag das Mecklenburgische Staatstheater an seinem Standort Parchim mit dem Klassiker «Aschenputtel» nach den Gebrüdern Grimm. Neben 38 Vorstellungen in Parchim und Schwerin unternimmt das Ensemble auch 14 Abstecher an andere Bühnen im Land, wie ein Sprecher sagte. Für die Theater sind die Weihnachtsmärchen eine feste Größe im Spielplan und in der Besucherstatistik. Sie sind ein Garant für volle Häuser. Im Mecklenburgischen Staatstheater etwa gehen an die 20 Prozent aller Besucher einer Spielzeit ins Weihnachtsmärchen.