Brauchtum : Zeit der Weihnachtsmärkte hat begonnen

Mit der Eröffnung der Weihnachtsmärkte unter anderem in Schwerin und Rostock hat am Montag offiziell die Vorweihnachtszeit in den Innenstädten Mecklenburg-Vorpommerns begonnen. Mit Glühweinduft, Leckereien und Geschenkartikeln zum Fest sollen in den kommenden Wochen rund 2,5 Millionen Besucher angelockt werden. Nach Angaben des Landestourismusverbandes wird es in diesem Jahr landesweit rund 50 Märkte geben.

von dpa

26. November 2018, 13:46 Uhr

Dabei ist der Markt in Rostock nicht nur der landesweit größte, nach Angaben des Rostocker Großmarktes als Veranstalter ist er mit mehr als 220 Ausstellern aus dem In- und Ausland auf rund 3,2 Kilometern Bummelmeile sogar der größte in Norddeutschland. Alleine in der Hansestadt werden weit mehr als eine Million Besucher erwartet. Darunter sind auch traditionell zahlreiche Gäste aus Schweden, Dänemark und dem Baltikum. Sie tragen dazu bei, dass die Zeit des Weihnachtsmarkts in Rostock mit die umsatzstärkste im Jahresverlauf ist.