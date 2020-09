Geschichte : Zentrum für Herrenhaus-Forschung im Ostseeraum in Greifswald

Die Forschung an ländlichen Schlössern und Herrenhäusern im Ostseeraum soll ein festes Domizil bekommen: In Greifswald ist ein Herrenhauszentrum geplant. Derzeit sei man noch in der Vorstufe der Gründung des Zentrums, sagte der Professor für Kunstgeschichte an der Universität Greifswald, Kilian Heck, am Dienstag nach einer Podiumsdiskussion im Pommerschen Landesmuseum in der Hansestadt. Der Bund habe mit 2,59 Millionen Euro derzeit die Hälfte der zugesagten Summe zur Verfügung gestellt.

von dpa

29. September 2020, 17:19 Uhr