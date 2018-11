Musik : Zentrum für musikalische Frühförderung feiert Geburtstag

Die Young Academy Rostock (Yaro) an der Hochschule für Musik und Theater Rostock hat sich nach Einschätzung von HMT-Rektorin Susanne Winnacker zu einem innovativen Modell musikalischer Nachwuchsförderung entwickelt. «In weiteren zehn Jahren wird sie eine der wichtigsten Säulen der Hochschule sein», sagte sie am Dienstag in Rostock bei der Vorstellung des Programms zum zehnjährigen Bestehen von Yaro am kommenden Samstag. Dabei gibt es unter anderem einen Festakt sowie am Abend ein Festkonzert.

von dpa

06. November 2018, 16:02 Uhr

Längst hätten die Hochschulen erkannt, wie wichtig und unverzichtbar eine gut strukturierte Frühförderung in Zusammenarbeit mit den Musikschulen ist, sagte Yaro-Leiter Stephan Imorde. «Wir müssen im Kindesalter ansetzen, um auch weiterhin den dringend benötigten Nachwuchs zu sichern, der unsere kulturelle Tradition pflegen und weitergeben kann.»