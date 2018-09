Landtag : Zeuge im Untersuchungsausschuss: Förderung wie auch anderswo

Die in der Kritik stehende weitgehende Freiheit von Sozialverbänden in Mecklenburg-Vorpommern bei der Verteilung und Verwendung öffentlicher Gelder hat es offenbar auch außerhalb des Landes gegeben. Dies legt die Aussage eines Zeugen im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss des Landtags zur Förderung der Wohlfahrtsverbände vom Montag nahe.

von dpa

03. September 2018, 16:09 Uhr

Der Referatsleiter im Landesrechnungshof, Lars Sloot, sagte auf die Frage des Ausschussvorsitzenden Jochen Schulte (SPD), ob die Art der Mittelvergabe des Landes und an die Verbände ein Spezifikum für Mecklenburg-Vorpommern sei, dass es ähnliche Feststellungen auch in Rechnungshof-Berichten anderer Bundesländer gebe.

Das Land Mecklenburg-Vorpommern hatte die in der Liga der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege zusammengeschlossenen Organisationen 22 Jahre lang gefördert, ohne dass es eine Förderrichtlinie gab. Die Verbände teilten die Fördermittel untereinander auf, wie es ihnen gefiel. Dabei war Geld zum Teil zweckwidrig verwendet worden, wie der Landesrechnungshof in seinem Jahresbericht 2015 moniert hatte. Weil keine Vorgaben für die Verwendung gemacht worden seien, habe auch nicht kontrolliert werden können, ob das Geld im Sinne des Landes ausgegeben wurde, hieß es dort. Inzwischen hat es Korrekturen gegeben.

Der Untersuchungsausschuss will nun bis zum Jahresende die Vorsitzenden der sogenannten Kleinen Liga als Zeugen anhören. Dies beschloss der Ausschuss nach der öffentlichen Zeugenanhörung am Montag, wie Schulte sagte. In der «Liga» sind die großen Sozialverbände zusammengeschlossen. Dies ist die Organisation, in der die Fördermittel des Landes untereinander nach einem bis heute nicht offengelegten Schlüssel verteilt wurden.

Die Obfrau der Linken im Untersuchungsausschuss, Karen Larisch, forderte ein Wohlfahrtsgesetz für Mecklenburg-Vorpommern, um Entwicklungen wie die aktuell kritisierte künftig zu verhindern. Die Landesregierung habe lange von dem Dilemma gewusst, am gewachsenen Status Quo aber nicht rütteln wollen, sagte sie.