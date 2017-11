Verkehr : Zeugen für weiteres illegales Autorennen gesucht

Unbekannte sollen sich in Neubrandenburg erneut ein illegales Autorennen geliefert haben. Die beiden Wagen waren am Mittwochabend beobachtet worden, wie sie mit hoher Geschwindigkeit über die Demminer Straße, den Stadtring und dann auf der Bundesstraße 96 nach Süden gerast seien, teilte eine Polizeisprecherin am Donnerstag mit. Mehrfach seien Unfälle nur knapp verhindert worden, weil andere Verkehrsteilnehmer aufgepasst hätten. Die Polizei bitte um Hinweise zu den beiden Rasern, von denen einer ein Neubrandenburger Kennzeichen gehabt haben soll.