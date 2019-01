Schulen : Zeugnistag: Schulpsychologen am Sorgentelefon

In Mecklenburg-Vorpommern beginnen an diesem Freitag nach der Zeugnisausgabe die Winterferien für rund 150 000 Schüler an den allgemeinbildenden Schulen. Viele könnten über ihre Zensuren jubeln, sagte Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) am Mittwoch. «Auf gute Noten können Kinder und Jugendliche stolz sein.» Ein Zeugnis zeige aber auch, wo noch Luft nach oben sei und wo man sich anstrengen könne.

von dpa

30. Januar 2019, 16:21 Uhr

Bei weniger guten Noten riet Hesse Eltern, ihren Kindern Mut zu machen, sie zu unterstützen und gemeinsam nach Wegen zur Verbesserung zu suchen. Die Lehrer stünden für Beratungsgespräche bereit.

Schüler, die Angst haben, mit einem schlechten Zeugnis nach Hause zu gehen, könnten sich an einen Lehrer ihres Vertrauens wenden. Beratung und Hilfe für Kinder wie Eltern bieten auch die Schulpsychologen der Staatlichen Schulämter am Freitag von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr am Zeugnistelefon. Sie sind den Angaben zufolge unter folgenden Nummern erreichbar: Greifswald 0172 7011592, Neubrandenburg 0395 380 78330, Rostock 381 7000 78465, Schwerin 0385 588 78184.