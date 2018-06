Kriminalität : Zielfahnder nehmen flüchtigen Drogendealer fest

von dpa

08. Juni 2018, 15:09 Uhr

Zielfahnder des Landeskriminalamtes haben in Rostock einen untergetauchten Drogendealer festgenommen. Der 33-Jährige hatte eine mehrjährige Haftstrafe wegen Drogenhandels nicht angetreten und sich einer Festnahme entzogen, teilten das Landeskriminalamt und die Rostocker Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Der Gesuchte wurde den Angaben zufolge bereits am 1. Juni in einer Rostocker Privatwohnung festgenommen, was aber erst jetzt bekannt wurde. Seine Haftstrafe verbüßt er nun in der JVA Waldeck bei Rostock.