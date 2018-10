Agrar : Zierpflanzen-Anbau um ein Drittel gewachsen

von dpa

12. Oktober 2018, 11:22 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern blüht wieder auf: Der Zierpflanzen-Anbau ist nach einem Niedergang seit den 1990er Jahren zuletzt wieder gewachsen. Im vergangenen Jahr bauten 23 Betriebe auf zusammen 33,7 Hektar Schnitt- und Beetpflanzen, Stauden und Zierkürkürbisse sowie Zimmer- und Balkonpflanzen an, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Schwerin mitteilte. Bei der vorangegangenen Erhebung im Jahr 2012 hatte die Anbaufläche mit knapp 20 Hektar ihren vorläufigen Tiefpunkt erreicht. Im Jahr 2008 waren es noch 26,2 Hektar gewesen und 2004 rund 30,3 Hektar. Im Jahr 1992 hatten 146 Betriebe auf 70,2 Hektar Zierpflanzen gezogen. Zentrum des Zierpflanzenanbaus im Nordosten ist der Landkreis Ludwigslust-Parchim mit 13,3 Hektar im vergangenen Jahr. Die Daten werden in der Regel alle vier Jahre erhoben.