Kriminalität : Zigaretten für 40 000 Euro aus Tankstelle gestohlen

von dpa

12. Oktober 2018, 14:29 Uhr

Zigaretten im Gesamtwert von 40 000 Euro haben Einbrecher aus einer Tankstelle in Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) gestohlen. Die Täter seien in der Nacht zum Freitag durch ein Fenster in die Tankstelle eingestiegen und hätten zielgerichtet Tabakwaren verschiedener Sorten aus den Auslagen geräumt. Der Sachschaden am Gebäude werde auf etwa 5000 Euro geschätzt.