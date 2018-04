Kriminalität : Zigarettenautomaten gesprengt: keine Beute für die Täter

von dpa

25. April 2018, 06:42 Uhr

Unbekannte haben in Wismar einen Zigarettenautomaten gesprengt, sind aber nicht an den Inhalt gelangt. Sie leiteten ein Gasgemisch in den Apparat ein und brachten ihn zur Explosion, wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte. Die Polizei sucht nun nach den Tätern, die ihr Unwesen an dem Automaten irgendwann zwischen dem Ende vergangener Woche und Dienstag trieben.