Handel : Zoll startet Ende März deutsch-polnische Kontrollen

von dpa

18. Februar 2019, 16:37 Uhr

Nach der Polizei können jetzt auch die polnischen und deutschen Zollbeamten in der Grenzregion Vorpommerns in Kürze gemeinsam kontrollieren. Eine entsprechende Vereinbarung haben das Hauptzollamt Stralsund und das westpommerschen Zoll- und Finanzamt Stettin (Szczecin) geschlossen, wie die Zollbehörde am Montag in Stralsund mitteilte. Die gemeinsamen Kontrollen sollen Ende März im Altkreis Uecker-Randow im Süden Vorpommerns sowie im Großraum Stettin und südlich davon beginnen. Die Details würde bis dahin abgestimmt. In Pomellen an der Autobahn 11 Berlin-Stettin, wo der Vertrag unterzeichnet wurde, existiert bereits eine gemeinsame deutsch-polnische Grenzpolizeieinheit.