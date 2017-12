Kriminalität : Zoll zieht Kleintransporter mit Pyrotechnik aus dem Verkehr

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

22.Dez.2017

Zöllner haben bei der Kontrolle eines Kleintransporters an der A24 bei Suckow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) mehr als eine Tonne Pyrotechnik gefunden. Der 23-jährige Fahrer habe die Feuerwerkskörper nach Hamburg bringen wollen, teilte das Hauptzollamt Stralsund am Freitag mit. Die Böller lagen in Dutzenden Paketen verpackt auf der Ladefläche des Transporters, insgesamt 1100 Kilogramm. Gegen den Mann werde nun wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt. Die weiteren Ermittlungen führe das Zollfahndungsamt Hamburg, hieß es. In Deutschland müssen alle Feuerwerkskörper offiziell zugelassen und mit einem CE-Kennzeichen versehen sein.