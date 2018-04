Kriminalität : Zollbilanz 2017: Fast vier Tonnen Kokain sichergestellt

von dpa

24. April 2018, 13:37 Uhr

Zollfahnder haben im vergangenen Jahr in Hamburg fast vier Tonnen Kokain sichergestellt - eine Rekordmenge. Im gesamten Bereich des Zollfahndungsamts, zu dem neben Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern auch Bremerhaven gehört, waren es sogar 6,3 Tonnen, wie Amtsleiter René Matschke am Dienstag in Hamburg sagte. Das seien 90 Prozent des bundesweit gefundenen Kokains gewesen. Die Hamburger Zollfahnder machten mehr als 50 Drogenfunde im Kilobereich. 85 Beschuldigte seien festgenommen worden. Die Steigerung der Menge erklärte Matschke mit einem Überangebot des Rauschgifts in Südamerika. «Sichergestellte Sendungen können jederzeit nachgeliefert werden», sagte er. Aber auch die Fahnder seien mit einer genaueren Risikoanalyse besser geworden.