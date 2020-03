Krankheiten : Zoo Rostock reserviert Feldbetten für Quarantäne-Fall

Der Zoo Rostock bereitet sich unter anderem mit der Reservierung von Feldbetten auf den Quarantäne-Fall vor. Sollte ein Tierpfleger mit dem neuen Coronavirus infiziert werden oder Kontakt mit einem infizierten Menschen haben, kämen auch seine Kollegen in Quarantäne, sagte die Hauptkuratorin von Mecklenburg-Vorpommerns größten Zoo, Antje Angeli, am Dienstag. «Wir müssen uns darauf vorbereiten, diese Quarantäne im Zoo durchzuführen.» Die Tiere müssten versorgt werden, so dass stets 20 Tierpfleger für die rund 4500 Tiere da sein sollten.

von dpa

17. März 2020, 17:11 Uhr

«Wir hoffen aber, dass es nicht dazu kommt.» Momentan liege das Hauptaugenmerk darauf, durch Hygienemaßnahmen Infektionen zu verhindern. Für Besucher ist der Zoo wegen des Coronavirus zunächst bis zum 27. März geschlossen.