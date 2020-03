Tiere : Zoo Rostock wegen Corona-Krise zu: «Langsam wird es eng»

Der Zoo in Rostock hofft auf die Möglichkeit einer Wiedereröffnung nach dem 20. April. «Langsam wird es eng», sagte Zoodirektor Udo Nagel der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf die fehlenden Besuchereinnahmen und weiter laufenden Fixkosten. Diese lägen bei rund einer Million Euro monatlich. Dazu gehörten die Futter-, Energie- und Heizungskosten sowie die Lohn- und Gehaltszahlungen der rund 120 Mitarbeiter. Mittlerweile seien 17 Mitarbeiter, die an den Eingangskassen beschäftigt sind, in Kurzarbeit.

von dpa

31. März 2020, 10:48 Uhr

Der Zoo habe sich auf die Schließung bis 20. April eingestellt. «Bis dahin muss das einfach gehen. Danach wird es schwer.» Nagel hoffte, dass der Zoo wie viele andere Unternehmen mit einer Unterstützung durch das Land Mecklenburg-Vorpommern rechnen kann.