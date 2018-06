Geschichte : Zu viel Wasser: Bombenentschärfungen erneut verschoben

Die Entschärfung mehrerer Weltkriegsbomben in Schwerin bereitet mehr Probleme als erwartet. Wegen massiven Wassereinbruchs in zwei bislang ausgehobenen Gruben mussten nun auch die für Donnerstag und kommenden Montag geplanten Termine abgesagt werden. Den Fachleuten sei es nicht gelungen, das in gut vier Metern Tiefe ankommende Schichtenwasser abzupumpen, sagte am Mittwoch ein Sprecher der Feuerwehr in Schwerin. Schon zu Wochenbeginn hatte der Wassereinbruch den Start der Bombenräumung verhindert. Am Donnerstag solle über das weitere Vorgehen beraten werden. Für die Räumung waren bis zum 22. Juni insgesamt fünf Termine geplant.

von dpa

06. Juni 2018, 12:47 Uhr

Bei der Auswertung von Luftbildaufnahmen waren in einem Moorgebiet im Süden Schwerins mehrere Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Weil sie in der Nähe einer Gasleitung und von zwei Hochspannungsleitungen liegen, sollen sie aus Sicherheitsgründen geborgen werden.

Nach Angaben einer Stadtsprecherin kann wegen der neuerlichen Verzögerung der Nahverkehr wie geplant fahren. Die Busse der Linien 5 und 16, die an der Bombenfundstelle vorbeifahren, verkehrten auf der gewohnten Streckenführung. Die Deutsche Bahn hingegen hält nach Angaben eines Sprechers für Donnerstag und Montag an den Ersatzvarianten mit stundenweisem Busverkehr zwischen Schwerin und Holthusen fest. So kurzfristig seien die Änderungen für die Linien Schwerin-Hamburg und Schwerin-Ludwigslust nicht rückgängig zu machen.