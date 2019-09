Notfälle : Zu viel Wind: Bombenbergung im Stettiner Haff verschoben

Die für Sonntag geplante Bergung von Weltkriegsbomben im Stettiner Haff ist wegen des stürmischen Wetters verschoben worden. Dadurch könnten die Bomben nicht gefahrlos geborgen werden, teilte ein Sprecher des Landkreises Vorpommern-Greifswald unter Berufung auf die polnischen Behörden mit. Die weiträumigen Sperrungen seien vorerst aufgehoben worden. Wann die diesmal georteten zwei Bomben am Südende des Kaiserkanals zwischen Altwarp und Neuwarp (Nowe Warpno) geborgen werden sollen, sei noch nicht festgelegt worden. Es ist bereits die dritte Bombenbergung im polnischen Teil des riesigen Stettiner Haffs seit Anfang Juli.

von dpa

15. September 2019, 12:45 Uhr

In der Region nördlich von Stettin (Szczecin) waren 1944 und 1945 unter anderem die damals deutsche Stadt Swinemünde (Świnoujście) sowie ein deutsches Panzerschiff im Kaiserkanal bombardiert worden, der das Haff mit der Ostsee verbindet. Von den damaligen Angriffen rühren noch immer etliche Blindgänger her. Im Juli und im August waren dort zweimal ohne Probleme drei Bomben auf polnische Schiffe gehoben und später in der Ostsee gesprengt worden.

Das Stettiner Haff ist mit rund 680 Quadratkilometern etwas größer als der Bodensee. Seit 1945 ist es in einen deutschen und einen polnischen Abschnitt geteilt.