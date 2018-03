Landtag : Zu viele Großgeräte in Kliniken: Unnötige Untersuchungen?

Im Landtag ist am Freitag eine Debatte entbrannt, ob es in Mecklenburg-Vorpommerns Krankenhäusern zu viele teure medizinischen Großgeräte gibt und deshalb unnötige Untersuchungen stattfinden. Der Gesundheitspolitiker der Linken, Torsten Koplin, sagte, Mecklenburg-Vorpommern habe zum Beispiel die drittgrößte Dichte von Linksherzkathetermessplätzen bezogen auf die Einwohnerzahl bundesweit. Es sei nicht auszuschließen, dass unnötige Untersuchungen stattfänden, um die teuren Investitionen zu finanzieren.

von dpa

16. März 2018, 17:44 Uhr

Koplin forderte eine Planung des Einsatzes von Großgeräten an den Kliniken, um eine Verschwendung von Ressourcen zu vermeiden. Zu prüfen sei eine Rückkehr zur Großgeräteplanung, die es bis 1997 in Deutschland gab. Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) erteilte dem eine Absage. Derzeit gebe es dafür keinen Grund. Die Planung sei 1997 abgeschafft worden, weil sie zu langwierig gewesen und der technische Fortschritt schneller geworden sei. Er glaube auch nicht, dass das Problem von Doppelstrukturen in Mecklenburg-Vorpommern allein zu lösen sei. Die Linke scheiterte mit ihrem Vorstoß.