Agrar : Zuckerfabrik Anklam startet mit Rübenverarbeitung

Die Zuckerfabrik Anklam startet heute mit der Rübenverarbeitung. 384 Betriebe aus Mecklenburg-Vorpommern und Nordbrandenburg liefern in den kommenden Monaten ihre Ernte an die einzige Zuckerfabrik im Nordosten. Wie das zum niederländischen Konzern Suiker Unie gehörende Unternehmen mitteilte, kann nach Proberodungen davon ausgegangen werden, dass die Ernte etwas größer, der Zuckergehalt hingegen niedriger als im Vorjahr ausfällt. Ursache sind die vielen Niederschläge in diesem Jahr.

von dpa

erstellt am 18.Sep.2017 | 02:35 Uhr