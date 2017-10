Umwelt : Zuckerfabrik fördert Naturtourismus und Umweltbildung

Die Zuckerfabrik Anklam als größter industrieller Arbeitgeber der Region will Naturtourismus und Umweltbildung an der Peene unterstützen. Am Mittwoch wurde in Anklam eine Kooperation zwischen der Zuckerfabrik und dem Förderverein Naturpark Flusslandschaft Peenetal vereinbart. Wie das Umweltministerium mitteilte, fördert das Anklamer Unternehmen Bus- und Bahnfahrten in die Naturparkregion mit jährlich 5000 Euro. Damit sollen Schulklassen, Studentengruppen und soziale Hilfsorganisationen unterstützt werden, die in den Altkreisen Ostvorpommern und Demmin oder in Greifswald, Neubrandenburg und Friedland ansässig sind. Diese Gruppen können ihre Fahrtkosten zur Hälfte bezahlt bekommen. Die Vereinbarung gilt vorerst bis Ende 2021.