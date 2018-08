Agrar : Zuckerfabrik rechnet mit Rüben mit hohem Zuckergehalt

von dpa

31. August 2018, 09:51 Uhr

Die Zuckerfabrik Anklam rechnet in diesem Jahr mit einer ausgezeichneten Rübenqualität. Die Rüben seien erstaunlich gut mit der Trockenheit in diesem Jahr zurechtgekommen, sagte Raik Wrobel, Leiter der Landwirtschaftlichen Abteilung der Zuckerfabrik Anklam am Freitag. Dort startet am Mittwoch die Rübenverarbeitung, witterungsbedingt etwas früher als in den Vorjahren. Auch der Anklamer Anbauverband für Zuckerrüben ist mit der Qualität zufrieden. Die Rüben seien wegen der Trockenheit zwar etwas kleiner, seien dafür aber süßer, sagte Geschäftsführerin Antje Wulkow. Sie sprach von einem «Rosineneffekt». Bei Proberodungen am 20. August sei ein Zuckergehalt von 17, 4 Prozent gemessen worden, bislang nur getoppt im Rekordjahr 2014, sagte Wrobel.