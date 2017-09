Agrar : Zuckerquoten fallen weg: Ausdehnung des Rübenanbaus

Die deutschen Zuckerfabriken haben in diesem Jahr eine größere Ernte zu verarbeiten: Da mit dem 1. Oktober die Begrenzungen in der Zuckerproduktion wegfallen, haben viele Landwirte die Anbaufläche für die süßen Rüben ausgedehnt. «Der Ertrag, der erwartet wird, ist akzeptabel», sagte der Hauptgeschäftsführer der Wirtschaftlichen Vereinigung Zucker in Bonn, Günter Tissen. Die Ausdehnung des Rübenanbaues sei für den Ackerbau sehr positiv. Auf dem Zuckermarkt aber werde sich der Wettbewerb verschärfen.