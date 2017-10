Brände : Zündeln im Keller: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

vergrößern 1 von 1 Foto: Stephan Jansen 1 von 1

19.Okt.2017

Nach einem Feuer in einem Keller eines Mehrfamilienhauses im Kreis Nordwestmecklenburg ermittelt die Polizei wegen schwerer Brandstiftung. Die Täter sollen im Keller des Gebäudes eine Tür in Brand gesetzt haben, wie die Polizei in der Nacht zum Donnerstag mitteilte. Die Flammen breiteten sich aus und erfassten auch die Isolierung der Gasleitungen. Anwohner in der kleinen Stadt Gadebusch bemerkten den Brand und löschten ihn, bevor die Feuerwehr eintraf. Verletzt wurde niemand.

