Verkehr : Zufriedenheit mit ÖPNV: Rostocker laut ADAC auf Spitzenplatz

In keiner mittelgroßen Stadt Deutschlands sind die Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) laut einer Untersuchung des ADAC so zufrieden wie in Rostock.

Rostock | Die Stadt erreichte im am Freitag veröffentlichten Monitor „Mobil in der Stadt“ den höchsten Indexwert beim ÖPNV. Insgesamt landete die Hansestadt auf Rang zwei hinter Münster. Rostocks Verkehrssenator Holger Matthäus sagte, die Stadt habe in den vergan...

