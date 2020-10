Eine Rotte von Wildschweinen hat am Montagabend den Zugverkehr auf der Strecke Berlin-Pasewalk-Stralsund in Vorpommern gehörig durcheinander gebracht. Wie ein Sprecher der Bundespolizei am Dienstag erklärte, erfasste ein Intercity-Zug drei der Tiere auf dem Gleis nördlich von Jatznick (Vorpommern-Greifswald).

von dpa

06. Oktober 2020, 09:44 Uhr