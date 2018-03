Kriminalität : Zugbegleiterin von Hansa Rostock-Fans sexuell belästigt

von dpa

16. März 2018, 16:25 Uhr

Eine Zugbegleiterin ist in einem Regionalexpress auf der Strecke Rostock-Sassnitz von teilweise alkoholisierten Hansa Rostock-Fans sexuell belästigt worden. Bei der Fahrkartenkontrolle habe ein etwa 25-Jähriger aus der etwa zehn Mann umfassenden Fangruppe die Frau umarmt und trotz ihrer Aufforderung, Abstand zu halten, nicht von ihr abgelassen, teilte die Bundespolizei am Freitag mit. Anschließend habe ihr ein etwa 30-jähriger Mann über das Gesäß gestrichen, habe seine Hose geöffnet und die Frau zum Geschlechtsverkehr aufgefordert. Die Tat hat sich bereits am vergangenen Samstag ereignet. Die Zugbegleiterin habe ihren Dienst abbrechen müssen und sei nicht sofort vernehmungsfähig gewesen.