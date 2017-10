vergrößern 1 von 1 Foto: Holger Hollemann 1 von 1

von dpa

erstellt am 05.Okt.2017 | 17:12 Uhr

Wegen des Sturmtiefs «Xavier» hat die Deutsche Bahn am Donnerstagnachmittag den Zugverkehr in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern komplett eingestellt. Das teilte ein Bahnsprecher in Berlin mit. Auch die S-Bahnen in Berlin fahren bis auf weiteres nicht mehr.

Hinweise der Bahn

Bahn bei Twitter