Bahn : Zugverkehr zwischen Berlin und Hamburg unterbrochen

von dpa

18. Januar 2019, 09:20 Uhr

Der Zugverkehr zwischen Hamburg und Berlin ist am Freitagmorgen wegen eines Notfalls unterbrochen worden. Von etwa 8.00 Uhr an war die Strecke in Höhe Strohkirchen im Landkreis Ludwigslust-Parchim gesperrt, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Ein Bahnsprecher bestätigte, dass beide Fahrtrichtungen betroffen gewesen seien. Wie lange die Sperrung andauern sollte, war zunächst unklar.