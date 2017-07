Unternehmen : Zukunft von Schmitz Cargobull in Toddin wird noch offen

Die Zukunftsfähigkeit des von Schließung bedrohten Fahrzeugbauers Schmitz Cargobull in Toddin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) wird neu geprüft. «Mit dem Ziel, den Standort zu erhalten und die Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu verbessern, wird die Wirtschaftlichkeit und die Zukunftsfähigkeit der Produktion am Standort Toddin einer umfassenden Prüfung unterzogen», erklärte die IG Metall am Mittwoch nach einem siebenstündigen Krisengespräch mit Unternehmensvertretern am Vortag. Die Gewerkschaftsmitglieder stimmten dem Verhandlungsergebnis am Mittwoch bei einer Versammlung in Toddin zu, wie es hieß. Der seit dem 20. Juni andauernde Streik werde ausgesetzt. Mit Beginn der Frühschicht am Donnerstag solle die Arbeit wieder anlaufen.