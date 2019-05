Theater : Zum 30. Jahrestag des Mauerfalls: Theaterprojekt in Rostock

Mit dem Projekt «Das Land dazwischen» widmet sich das Volkstheater Rostock an diesem Freitag und Samstag dem Mauerfall vor 30 Jahren. Im Schauspiel «Linien» soll mit den Mitteln des Theaters und in Zusammenarbeit mit der Gruppe AKA:NYX und dem Mecklenburgischen Staatstheater der Frage nachgegangen werden, wie Zeitgeschichte Biografien prägt. «Aus Interviews in Mecklenburg ist ein Theaterabend entstanden, der Menschen zu Wort kommen lässt, die sich ausgehend von 1989 der Frage nach der Veränderung der Welt stellen», sagte die Theatermacherin Nina Gühlstorff. Dazu hatte sie mit rund 40 Personen gesprochen.

von dpa

02. Mai 2019, 13:52 Uhr

Am 3. Oktober kommt das zweite Stück von «Das Land dazwischen» auf die Bühne. Dann geht es auch um die Rolle von Musik im Leben.