Wetter : Zum Jahreswechsel bleibt es im Nordosten trocken

Die letzte Woche des Jahres startet in Mecklenburg-Vorpommern wolkig, aber trocken. Gegen Mittag am Montag löse sich die Bewölkung auf, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mit. Die Temperatur steige auf 5 bis 8 Grad. Es wehe ein schwacher bis mäßiger, an der Küste teils frischer Südwestwind. An der See seien einzelne Böen der Stärke 7 wahrscheinlich. In der Nacht zum Dienstag verdichteten sich die Wolken, gelegentlich regne es. Die Tiefsttemperatur liege bei 1 Grad.

von dpa

29. Dezember 2019, 13:54 Uhr

An Silvester zieht den Meteorologen zufolge der Regen am Vormittag in Richtung Südosten. Die Temperatur steigt auf 6 bis 8 Grad. Die Silvesternacht bleibt laut DWD trocken. Die Tiefstwerte liegen bei 4 bis 1 Grad. Es weht ein schwacher, an der See mäßiger, teils frischer Westwind. An Neujahr bleibt es wolkig und trocken. Die Höchstwerte liegen bei 5 bis 7 Grad.