Im vierten Jahr in Folge hat es im ersten Quartal in Mecklenburg-Vorpommern weniger Geburten gegeben. In den ersten drei Monaten 2020 erblickten 2762 Babys das Licht der Welt, wie das Statistische Landesamt am Montag auf der Basis vorläufiger Zahlen mitteilte.

von dpa

10. August 2020, 17:27 Uhr