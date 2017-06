Agrar : Zunehmende Zahl von Wolfsattacken sorgt Tierhalter

Die Rückkehr des Wolfes und seine bislang ungehinderte Ausbreitung bereitet Tierhaltern in Mecklenburg-Vorpommern zunehmend Sorge. Mit einem symbolischen Mahnfeuer wollen deshalb Vertreter von Agrar- und Zuchtverbänden heute Abend in Steesow (Kreis Ludwigslust-Parchim) auf die wachsende Bedrohung der Weidetiere durch Wölfe aufmerksam machen. In der Region zwischen Boizenburg und dem brandenburgischen Pritzwalk sind zwei Rudel heimisch. Immer häufiger fallen Wölfe auch Nutztiere an. Schaf-, Ziegen-, Rinder- und Pferdezüchter fordern daher ein Ende der unkontrollierten Ausbreitung des streng geschützten Raubtieres. Bei dem Treffen in Steesow will der Landesbauernverband zusammen mit anderen Vereinigungen ein gemeinsames Positionspapier präsentieren.

von dpa

erstellt am 21.Jun.2017 | 03:07 Uhr