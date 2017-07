G20 : Zusätzliche Polizeihilfe für G20-Gipfel

Als Reaktion auf die andauernden Ausschreitungen rund um den G20-Gipfel in Hamburg stockt Mecklenburg-Vorpommern die Zahl der entsandten Polizisten um die Hälfte auf. Innenminister Lorenz Caffier (CDU) habe entschieden, zwei weitere Hundertschaften zu schicken, sagte ein Ministeriumssprecher am Freitag in Schwerin. Bislang seien rund 460 Polizisten aus Mecklenburg-Vorpommern in Hamburg im Einsatz. Deren Zahl werde nun auf knapp 700 steigen, hieß es.