Polizei : Zusätzliche Polizisten für Urlaubsregion im Norden

Touristen sollen sich in Mecklenburg-Vorpommern sicher fühlen. Schon seit Jahren gehen in den Urlaubsregionen in den Sommermonaten daher mehr Polizisten auf Streife. Erfolgreich, wie es scheint.

von dpa

21. Mai 2018, 11:36 Uhr

202 zusätzliche Polizisten sollen in den Urlaubsregionen zwischen Ostseestrand und Mecklenburger Seenplatte bis Mitte September auf Streife gehen. Innenminister Lorenz Caffier (CDU) eröffnete am Sonntag im Rahmen des Mecklenburg-Vorpommern-Tags in Rostock den Bäderdienst der Landespolizei offiziell. Die Polizisten sollen Gästen als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, Ruhestörungen und Diebstählen vorbeugen, Streit schlichten und bei Straftaten eingreifen. Bis zum 11. September läuft der Dienst.

Den Angaben zufolge wird die Truppe aus 122 Beamten der Landespolizei und 80 Bereitschaftspolizisten zusammengestellt. Ihren Dienst an den Stränden und touristischen Hotspots verrichten die Beamten schon seit Montag vergangener Woche.

«Unseren vielen Sommergästen möchten wir neben anderen Aspekten vor allem auch einen sicheren Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern ermöglichen», sagte Caffier. Dank der engagierten Beamten, die für den Bäderdienst oft auf den eigenen Sommerurlaub verzichteten, könne die Polizei in den Bäderregionen präsenter sein - zu Fuß, mit dem Fahrrad oder klassisch mit dem Streifenwagen.

Dabei gebe es auch mehr Begegnungsmöglichkeiten und Austausch zwischen Bevölkerung und Polizei. Die Landespolizei lege Wert auf den direkten Kontakt zu den Menschen. «Weil wir so ein noch besseres Gespür für die Lage bekommen, aber auch, weil für uns der kleine Schnack zwischendurch einfach dazugehört», sagte Caffier.