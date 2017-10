Theater : Zuschauer als Richter: Premiere für «Terror» in Neustrelitz

Im Landestheater in Neustrelitz (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) dürfen die Zuschauer ab Samstag wie Richter urteilen. Anlass ist die Premiere des Gerichtsthrillers «Terror» von Ferdinand von Schirach, wie eine Theatersprecherin am Donnerstag mitteilte. Das hochaktuelle Stück verlange vom Publikum ebenso, Stellung zu beziehen, wie es in der politischen Debatte um Terrorakte der Fall sei.