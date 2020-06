Bundesregierung : Zuspruch für Milliarden-Konjunkturpaket des Bundes in MV

Zukunftsweisendes Programm oder teurer Rohrkrepierer? Das 130 Milliarden Euro umfassende Konjunkturpaket der Bundesregierung wird in Mecklenburg-Vorpommern von Politik und Wirtschaft überwiegend positiv beurteilt. Es gibt aber auch Kritik.

von dpa

04. Juni 2020, 16:52 Uhr

Das milliardenschwere Konjunkturprogramm des Bundes wird in Mecklenburg-Vorpommern von Politik und Wirtschaft überwiegend positiv beurteilt. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) lobte das Paket am Donnerstag als stark und zukunftsweisend: «Es stärkt Unternehmen, Arbeitnehmer, Familien und Kommunen.» Wichtige Investitionen in die Zukunft des Landes würden damit auf den Weg gebracht. Als besondere Chance für MV hob sie die Nationale Wasserstoffstrategie hervor.

Hintergrund: Die schwarz-rote Koalition in Berlin will nach langen Verzögerungen nun kurzfristig eine Wasserstoffstrategie vorlegen, wie die Spitzen von Union und SPD beschlossen haben. Ziel soll es sein, Deutschland bei modernster Wasserstofftechnik zum «Ausrüster der Welt» zu machen. Die Entwicklung von Wasserstoffproduktionsanlagen soll gefördert werden.

Die Wirtschaft Westmecklenburgs begrüßte das Konjunktur- und Zukunftspaket der Bundesregierung ebenfalls. Es setze Schwerpunkte bei Innovationen und unterstütze beim Strukturwandel für eine nachhaltige Wirtschaft. Viele Vorschläge der Industrie- und Handelskammern in MV seien aufgegriffen worden.

Der Bund der Steuerzahler würdigte die zeitweilige Mehrwertsteuersenkung. Landesgeschäftsführerin Diana Behr schränkte jedoch ein: «Das kommt natürlich nur dann allen zugute, wenn Handel und Dienstleister diese Senkung auch an ihre Kunden weitergeben.» Dies könne jedoch teilweise schwierig werden, vor allem für die krisengebeutelte Tourismuswirtschaft und das Gastgewerbe im Land. Diese Unternehmen hätten große Umsatzeinbußen und könnten die coronabedingten Einnahmeausfälle nicht kompensieren.

Der Linken geht die Senkung der Mehrwertsteuer für ein halbes Jahr nicht weit genug. Dies werde kaum dazu beitragen, die Binnennachfrage nachhaltig zu stärken, meinte die Fraktionsvorsitzende im Landtag, Simone Oldenburg. «Die erhoffte Wirkung wird eher verpuffen.» Es müsse auch langfristig darum gehen, die unteren und mittleren Einkommensschichten zu entlasten, die einen Großteil ihres Geldes für den täglichen Bedarf ausgäben. «Das betrifft gerade die Menschen bei uns im Land, wo die Löhne deutschlandweit zu den niedrigsten gehören.»

Beim Bonus von 300 Euro je Kind forderte die Oppositionspolitikerin, diesen nicht auf Hartz IV anzurechnen. Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) sagte, dies sei gewährleistet. «Das ist eine echte Unterstützung zur Bewältigung der Corona-Krise vor allem für Familien mit geringem Haushaltseinkommen.» Vom Kinderbonus profitierten in Mecklenburg-Vorpommern etwa 310 000 Kinder in 205 000 Familien. Für Eltern mit hohem Einkommen werde er mit dem Steuervorteil verrechnet. Auch für den Sport gebe es Geld aus dem Milliarden-Paket: «Für die Jahre 2020 und 2021 werden zusätzliche 150 Millionen Euro im Investitionsplan Sportstätten zur Verfügung gestellt», sagte die Ministerin.

Der AfD-Landesvorsitzende Leif-Erik Holm kritisierte das Paket als ein Maßnahmen-Sammelsurium, das drohe, zu einem Rohrkrepierer zu werden. Er forderte unter anderem eine Absenkung der Stromsteuer auf das EU-Minimum. Die angekündigte Ausrichtung der Kfz-Steuer an der CO2-Belastung werde wohl insbesondere die vielen Pendler in MV stark belasten und komme einer faktischen Steuererhöhung für die Bürger in den ländlichen Regionen gleich. Neben einer dauerhaften Absenkung der Mehrwertsteuer verlangte Holm auch, die Komplett-Abschaffung des Solidaritätszuschlags auf den 1. Juli vorzuziehen.